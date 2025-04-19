سكرتير سوهاج يتابع أعمال النظافة في محيط الكنائس استعدادا لاستقبال عيد القيامة

أجرى اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد للمحافظة سوهاج، جولة تفقدية لأعمال النظافة ورفع كفاءة محيط الكنائس بحي غرب، وحي شرق سوهاج، ومدينة أخميم لمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد القيامة المجيد، بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان توفير الأجواء المناسبة خلال الاحتفالات.

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الجولة على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ توجيهات السيد المحافظ على أكمل وجه لتوفير بيئة نظيفة وآمنة خلال فترة الأعياد، متمنيًا للجميع أعيادًا سعيدة.

وأوضح " السايس" أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل في المناطق المحيطة بالكنائس والطرق المؤدية إليها، كما تم التأكيد على جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بالأعياد.

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