تكثيف حملات النظافة في سوهاج استعدادا لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن بمحافظة سوهاج حملات مكبرة شملت رفع الأتربة والمخلفات ورى الأشجار والمسطحات الخضراء وغسل البلدورات ودهان الأرصفة والبلدورات، وإنارة الأعمدة والكشافات، وتركيب حبال الزينة حول الأعمدة على الطرق المؤدية للكنائس والأديرة لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وتتواصل حملات النظافة على مدار اليوم، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية وحفاظًا على الصحة العامة استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج برفع كفاءة الطرق والشوارع، استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

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