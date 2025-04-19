فرقة الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام عرض البصاصين لفرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى، من تصميم وإخراج مناضل عنتر، وتحت إشراف مديرها الفنى وليد عونى، وذلك على مدار 3 ليالى تبدأ في الثامنة مساء الإثنين وتستمر الثلاثاء والأربعاء ٢١، ٢٢، ٢٣ إبريل على مسرح الجمهورية.

عرض البصاصين

صمم ديكورات العرض عمرو الأشرف، والإضاءة رضا إبراهيم والمخرج المنفذ عمرو عاطف والموسيقى مختارة من أعمال عدد من المبدعين العرب والمعاصرين ويستلهم نصى عملين أدبيين من أشهر المؤلفات الروائية والمسرحية هما أولاد حارتنا لأديب نوبل نجيب محفوظ وشهرزاد للكاتب الكبير توفيق الحكيم.

ويهدف إلى تقديم طاقات متجددة فى مختلف عناصر العرض المسرحى والمعتمدة بشكل كلى على العنصر البشرى سعيًا لتاكيد دور فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرى فى تقديم عروض المسرح الراقص بشكل محترف ومختلف يليق بالحركة المسرحية ولخلق تظاهرة تنتج حالة حراك لتطوير المسرح وإعطاء بعد درامى قائم علي المفردات والأداء الحركى والصورة المسرحية.

يؤدى العرض كل من عمرو بطريق - أحمد محمد - عبد الرحمن مجدى - محمد على - مينا ثابت - كريم أسامة - محمد سمير - شريف محمود - مريم أسامة - آية-أحمد - فرح أحمد - نرمين محمد - ماريا ممدوح - رحمة عصام - حبيبة سيد - ملك سيف - مرام حسني إلى جانب راقصين من الخارج هم " فادى - تادرس - وليد - عبد الله - ياسمين - شيماء - زينة - ليلى".

فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى

يذكر أن فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى تعد الأولى من نوعها فى الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها موضوعات متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها، أسستها عام ۱۹۹۳ وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية حيث تم تكليف الفنان وليد عوني بالعمل كمدير فنى ومخرج ومصمم لها ، قدمت أكثر من ٢٦ عرضًا ناجحًا وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية.

سافرت إلى معظم الدول الأوروبية والعربية منها "الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كوريا وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية كما حاز عرض البصاصين على جائزة أفضل تصميم إستعراضى فى المهرجان القومى للمسرح عام ٢٠١٦.

المخرج مناضل عنتر

أما المخرج مناضل عنتر فقد التحق بالفرقة وهو طالب بالمعهد العالى للبالية وحصل على منحتين فى الرقص المعاصر من إنجلترا وأمريكا، شارك فى ورش العمل مع كبار المصممين، تولى منصب المدير الفنى للفرقة عام 2011 وحازت أعماله ( مولانا، الفيل الأزرق،قلعة الموت، البعد الآخر ) على العديد من الجوائز.

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