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ثقافة وفنون

"السيد رامبو" يحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كازابلانكا للأفلام المستقلة

فيلم البحث عن منفذ
فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، فيتو

حصد فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” بطولة عصام عمر، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان كازابلانكا للأفلام المستقلة في دورته الرابعة بالمملكة المغربية. 

 

مهرجان كازابلانكا للأفلام المستقلة 

وشارك في المهرجان هذا العام أفلام تمثل تجارب سينمائية مستقلة من مختلف دول العالم، تم عرضها لأول مرة بالمغرب؛ وتكون البرنامج من مسابقة الأفلام الطويلة (12 فيلم طويل) ومسابقة الأفلام القصيرة (20 فيلم قصير).

 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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