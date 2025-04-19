نوران أبو طالب تطرح أغنيتها الجديدة "بروح وياك" (فيديو)

طرحت المطربة نوران أبو طالب أغنيتها الجديدة "بروح وياك" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية بروح وياك

أغنية “بروح وياك” من كلمات وألحان نوران أبو طالب.

كلمات أغنية بروح وياك

وتقول كلمات الأغنية. "تعدي ساعات ثواني معاك

نتوه في كلامنا والحكايات

تعدي ساعات ثواني معاك

نتوه في كلامنا والحكايات

بروح وياك لدنيا بعيد

واشوف في عينيك كل اللي بكون حساه

بنعيش ايام سوا واحلام

بلاقي انا فيها كل اللي انا بتمناه

بنقول كلامنا بعينينا

معاك انا بنسى ايه حوالينا

بنقول كلامنا بعينينا

معاك انا بنسى ايه حوالينا

بروح وياك لدنيا بعيد

وأشوف في عينيك كل اللي بكون حساه

بنعيش أيام سوا وأحلام

بلاقي أنا فيها كل اللي انا بتمناه".

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