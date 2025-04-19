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غلق ملاهٍ مخالفة خلال حملات مكبرة بحي شرق الإسكندرية (صور)

غلق ملاهي بحي شرق
غلق ملاهي بحي شرق الإسكندرية، فيتو

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة المهندسة نهي خليفة، حملات علي الملاهي التي تعمل دون ترخيص بمنطقة العوايد بنطاق الحي، والتي قد تمثل ألعابها خطورة علي مرتاديها، خاصة مع دخول عيد القيامة المجيد وشم النسيم. 

وأغلقت إدارة الرخص بحي شرق خلال الحملة اثنين ملهي أحدهما أسفل كوبري العوايد، والذي شهد سقوط طفل من إحدي الألعاب، وتعمل دون تراخيص ووسائل الأمان ضعيفة،  وملهي آخر بطريق المحمودية يدار بدون ترخيص. 

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وكان حي شرق برئاسة  المهندسة نهي خليفة - رئيس حي شرق، وفى إطار تكثيف الحملات والاستجابة لشكاوى المواطنين، قام  بحملة لإزالة الإشغالات والحواجز الموضوعة بالطريق العام اليوم على الشوارع الآتية (شارع مصطفى كامل باكوس وشارع القوميه العربيه باكوس وشارع طريق الجيش وخلف محطه قطار سيدى جابر وشارع بورسعيد بوباستس وشارع شعراوى وشارع سيدى جابر). 
 وأسفرت الحملة عن التحفظ على  ١٤٦ حالة إشغال متنوع وتحصيل غرامات فورية باجمالى مبلغ (١٧) الف جنيه، وتستمر الحملات على مدار اليوم لإزالة الإشغالات استهدافا لعدم التعدى على حرم الطريق العام.

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