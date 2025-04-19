التموين تكشف تفاصيل المنطقة اللوجيستية بالغربية بالتعاون مع القطاع الخاص

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أكد حسام الجراحي القائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، دعم الجهاز الكامل للقطاع الخاص بهدف تعزيز الاستثمارات في السوق المحلية، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.

وأضاف الجراحي خلال جولة تفقدية بالمنطقة اللوجستية في محافظة الغربية، أن المنطقة التي أُنشئت على مساحة 83 فدانًا،، أسهمت في توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن 90% من هذه الفرص ذهبت إلى أبناء المحافظة، معربًا عن تطلعه إلى تكرار هذا النموذج الناجح في باقي محافظات الجمهورية، سواء عبر استثمارات محلية أو أجنبية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح الجراحي أن المنطقة اللوجستية بالغربية تتميز بوجود محطات كهرباء ومياه وصرف صحي مستقلة، تم تسليمها للمطور التجاري، وهي مجهزة على أعلى مستوى تقني وخدمي.

وكشف عن اعتزام وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، الإعلان قريبًا عن وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ.

ولفت إلى أن المشروع واجه بعض التحديات خلال تنفيذه في المحافظة، وقد تم حل عدد منها مؤخرًا، ويجري العمل حاليًا على إزالة ما تبقى من عقبات.

من جانبه، صرّح المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فيرنبرو جلوبال" للاستثمار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المُقام بالمنطقة اللوجستية في الغربية، بأنه يشجع المستثمرين في القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع القطاع العام، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأكد دوس أن المجموعة تستهدف إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة كفر الشيخ على غرار النموذج الناجح المُنفذ في الغربية.

وأضاف أن المخزن اللوجستي للأدوية بالمنطقة مقام على مساحة 31 ألف متر مربع، وتديره ثلاث شركات، ويُستغل حاليًا من هذه المساحة 3,800 متر مربع تخدم نحو 14 ألف صيدلية في محافظات كفر الشيخ، المنوفية، والغربية.

كما أوضح أن هناك مخزنًا آخر للأدوية مقام على مساحة 60 ألف متر مربع، ضمن خطة التوسع اللوجستي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي.

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