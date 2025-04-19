السبت 19 أبريل 2025
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مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

نقل ضحايا ومصابين،
نقل ضحايا ومصابين، فيتو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الروضة شرنقاش بلقاس في محافظة الدقهلية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة 12 آخرين  وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين  انقلاب ميكروباص وإصابة 12 شخصا فيما لقي شخصان مصرعهما.

 

أسماء المصابين:

ـ شاهندا عبد الغني زايد 28 سنة كسر بالساق اليمنى 
ـ اسماء محمود احمد 20 سنة اشتباه كسر بالرقبة 
ـ ياسمين أشرف شوقي 23 سنة كسر بالساق اليسرى 
ـ زياد وائل ابراهيم 30سنه جرح قطعي بالرأس وكسر بالساق اليمنى 
- سها محمود مصطفى 42 سنة  اشتباه كسر بالجمجمة والساق اليسرى 
- يارا عوض حسين 20 سنة اشتباه كسر بالرقبة
ـ نورهان حسني إبراهيم الديسطي 20 سنة اشتباه كسر باليد اليسرى والقدم اليسرى 
ـ رنيم محمد بحبوح 22 سنه كسر بالذراع الأيمن
ـ الكحلاوي السيد أحمد 47 سنة كسر بالساق اليمنى
ـ ساره ذكرى محمد 20 سنة كسر بالذراع الأيسر 
- ساهر احمد وجدي 30 سنة كسر بالساق اليسرى
- محمد محمد حمدي سنتين وصل للمستشفى 

وراح ضحية الحادث شخصين وهما: 
 
ـ فهد محمد حمدي 20 يوما تقريبا وصل للمستشفى جثة هامدة 
ـ مجهول الهوية ذكر 26 سنة تقريبا وصل للمستشفى جثة هامدة 
 

تم نقل  المصابين لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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