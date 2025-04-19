السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرا الصحة والاستثمار يبحثان آليات تخفيف الأعباء المالية ومنصة التراخيص الطبية

جانب من اجتماع وزيرا
جانب من اجتماع وزيرا الصحة والاستثمار، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، للتباحث حول وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، ومنصة التراخيص الطبية، دعما للاستثمار، وذلك في ضوء توصيات رئيس مجلس الوزراء، نحو مستقبل صحي شامل أكثر ازدهارًا.

 

حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين استهلا لقائهما بالتأكيد على حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتوفير كافة السبل والإمكانات اللازمة لاستدامة النظم الصحية، ومنها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مساعيها للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة بهذا الشأن، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية شاملة وبصورة منتظمة.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية الاستثمار بالملف الصحي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي من شأنه التوسع بالمشروعات الطبية الاستثمارية التي تتسم بالجودة، مؤكدًا أن الملف الاستثماري الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة في رؤيتها الشاملة لبناء نظام صحي أكثر استدامة. 

الصحة: جودة عواد فتح عيادته رغم قرار نقابة الأطباء بوقفه عن مزاولة المهنة

الصحة: إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة عواد بالقاهرة



حضر الاجتماع  شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التراخيص الطبية الدكتور خالد عبدالغفار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار حسام عبدالغفار شريف الكيلاني نائب وزير المالية وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة عواد بالقاهرة

منتجاتها غير صالحة وتسببت في تسمم مواطنين، تفاصيل تقرير "الصحة" بشأن محال "بلبن"

وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني تقديم الدعم الإنساني والطبي للمصابين الفلسطينيين
ads

الأكثر قراءة

الصحة: جودة عواد فتح عيادته رغم قرار نقابة الأطباء بوقفه عن مزاولة المهنة

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

الفار يلغي هدفا لـ الأحمر، تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز بعد مرور 75 دقيقة

انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك "نسور الحضارة 2025" (صور)

الأهلي يحقق رقما مميزا لأول مرة أمام صن داونز

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نصائح مهمة قبل شراء الفسيخ والرنجة في شم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمل كل إنسان متوقف على طبيعته؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

المزيد
الجريدة الرسمية