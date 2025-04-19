بايرن ميونخ يقسو على هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على مضيفه هايدنهايم برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فويت أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم

وسجل رباعية بايرن ميونخ، هاري كين في الدقيقة (13) وكونراد لايمر (19) وكينجسلي كومان (36) وجوشوا كيميتش (56).

وبتلك النتيجة عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب في الدوري الألماني بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، بينما تجمد رصيد هايدنهايم عند 22 نقطة في المركز 16.

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