السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالشروق

حبس سيدة، فيتو
حبس سيدة، فيتو

جدد قاضي معارضات الشروق، حبس سيدة متورطة في ارتكاب عدة وقائع سرقة لمتعلقات المواطنين، وذلك بأسلوب "المغافلة"، داخل نطاق دائرة قسم شرطة الشروق وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت عددًا من البلاغات التي تحمل ذات النمط الإجرامي، وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها وبمواجهتها، أقرت بارتكاب 12 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، حيث كانت تستغل لحظات انشغال الضحايا للقيام بسرقة متعلقاتهم.

وبإرشادها، تم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

 

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