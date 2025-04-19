القبض على مسن دهس جاره بسبب خلافات بينهما بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي مسن دهس جاره بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه بمدينة حلوان.

دهس شخص فى حلوان

تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث دهس بمنطقة مدينة الأبطال ووجود مصاب في حالة حرجة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين إصابة شخص دهسته سيارة بمنطقة مدينة الأبطال بمدينة حلوان، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن مسنا قام بدهس المجنى عليه بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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