جامعة سوهاج ووزارة التضامن تؤهلان 2000 طالب لسوق العمل

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن انطلاق برنامج اختراق سوق العمل وذلك لتأهيل 2000 طالب وطالبة، وتوفير أكثر من 1000 فرصة توظيف فعلية من خلال مؤتمر التوظيف الذي سيقام في ختام البرنامج، وسيشارك بها مايقرب من ٥٠ شركة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح النعماني أن البرنامج سيستمر في الفترة من الاربعاء ٢٣ وحتى ٣٠ أبريل الجاري، ويهدف الي تأهيل الطلاب للتعامل مع تحديات سوق العمل ومتطلباته وتعزيز المهارات المهنية واكسابهم الخبرات الميدانية كما يهدف الي التعليم والتدريب والتوظيف، مضيفا أنه سيقام عدد من التدريبات في مجالات التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية، البنوك والقطاع المالي، التكنولوجيا المالية، الموارد البشرية، تطوير الأعمال، إنشاء المحتوى، وسيتم منح المشاركين شهادات معتمدة وسيتم التدريب من خلال مجموعة متميزة من المدربين والخبراء في المجالات المختلفة.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الكليات المستهدفة من التدريب هي كليات الحاسبات والمعلومات، التجارة، الحقوق، التربية، الزراعة، العلوم، وكلية الآداب.

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