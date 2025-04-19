4 مشروعات نقل عملاقة تدخل الخدمة قريبا، 100 أتوبيس ترددى لخدمة الركاب بـ 48 محطة على الدائري، مونوريل شرق النيل يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، ومترو الإسكندرية والقطار السريع بالطريق

تستعد وزارة النقل لدخول مشروعات جديدة للخدمة خلال الفترة القادمة على رأسها مشروع الأتوبيس الترددي والذي بدأت وزارة النقل تدريب السائقين عليه تجريبيا فارغا.

ومن بين المشروعات التى تدخل الخدمة مونوريل شرق النيل الذى يتم حاليا تجارب التشغيل التجريبى له بالاضافة إلى مترو الإسكندرية الذى سيدخل الخدمة فى وقت لاحق .

مونوريل شرق النيل

و دخل مشروع المونوريل المراحل الحاسمة له بعد تجربة التشغيل فارغا ومن المقرر أن يدخل الخدمة بشكل تدريجى خلال الفترة القادمة.

ونشرت وزارة النقل تقريرا عن الموقف التنفيذى لمحطات مونوريل شرق النيل، والذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لـ مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب.

يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

مشروع أتوبيس العاصمة والأتوبيس الترددى

وتستعد وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للتشغيل التجريبي لمشروعات جديدة من مشروعات النقل الأخضر منها أتوبيس العاصمة والأتوبيس الترددى ومونوريل أكتوبر، والمقرر دخول المشروعات الثلاث الخدمة قريبا لتنضم إلى مشروعات المترو وقطار العاصمة التى تندرج تحت بند المشروعات الخضراء.

بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري تسيير 10 أتوبيسات في مسار المرحلة الأولى لتدريب سائقي الأتوبيسات على مسار الأتوبيس الترددي وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

موعد تشغيل الأتوبيس الترددي

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عدد من الزيارات المتتالية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير للمشروع وتفقد جاهزية المرحلة الأولى منه للتشغيل وكذلك تحديد منظومة العمل الخاصة به وكيفية الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات سواء عبر كباري المشاه أو الانفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

تشغيل 100 أتوبيس كهربائي

كما تم التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهريائي وهذه الأتوبيسات منتجة محليا في مصر وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي.

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يشمل 48 محطة بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى ونهو التوسعة بتلك المسافة.

كما يبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة وتصل مدة التقاطر الى دقيقة ونص في أوقات الذروة ويمثل مشروع B.R.T نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري ويساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وان هذه الاتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة

وقال الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق، وخبير اللوجستيات إن مشروعات النقل الأخضر سيكون لها تأثير كبير على تصنيف مصر فى مجال الطرق من خلال تقدم مصر لمراكز جديدة عالميا فى التصنيف العالمي لجودة النقل والطرق.

وشدد على أن مصر تشهد حاليا أكبر عملية تطوير فى قطاعات النقل المختلفة وخاصة النقل متعدد الوسائط والنقل الأخضر من خلال الاعتماد على المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى الصديق للبيئة والمركبات الكهربائية والقطارات المكهربة بما يساهم فى زيادة كفاءة وسائل النقل والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وطالب بالعمل على دعم التحول للنقل صديق البيئة، وذلك من خلال توفير آليات دعم مختلفة لأصحاب السيارات لتسهيل التحول من المركبات القديمة إلى المركبات الحديثة وخاصة التى تعمل بالغاز الطبيعى.

مشروعات القطار الكهربائى بالخط الثاني القطار الكهربائي

وتعمل وزارة النقل في الفترة الحالية على مشروعات القطار الكهربائى بالخط الثاني القطار الكهربائي السريع( أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل)، والذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من اسيوط حتى سوهاج بطول حوالي ١١٠ كم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وللمرة الثانية خلال أسبوع.

القطار الكهربائي السريع

وتابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ جسر الطريق وأعمال إنشاء المحطات في هذه المسافة والتي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة، تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع بواقع 2 محطة للقطار السريع هما (أسيوط وسوهاج) و3 محطات للقطارات الإقليمية هي (أبو تيج والغنايم وجهينة).

ووجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي، وأن يكون موقع المحطات قريبا من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

تصريحات وزير النقل

وأكد وزير النقل أن تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع والمتمثلة في الإشارات والاتصالات وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة والقطارات الإقليمية والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها

منظومة القطار الكهربائى

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وتغطي أنحاء الجمهورية، وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات، مشيرا إلى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم

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