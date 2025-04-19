السيسي، حريصون على دعم كافة المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمة شرق الكونغو الديمقراطية

تبادل الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي الأراء بحول الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، بما يعيد الإستقرار للمنطقة والإقليم.



وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال أكد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحرص الجانبين على تعزيز هذه الروابط عبر إستكشاف آفاق أوسع للتعاون، لا سيما في المجالات الإقتصادية والتنموية، كما أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخرًا في نهر الكونغو.

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