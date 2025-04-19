مفاجأة فى واقعة مقتل مدرس على يد شاب بالمنوفية

كشفت التحقيقات فى واقعة مقتل مدرس فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن أن الفتاة التى كانت تتواجد برفقة الشاب داخل السيارة هى شقيقته، وذلك حسبما أكد شهود الواقعة التى حدثت بالأمس.

وفاة معلم على يد طالب بالمنوفية

وكانت محافظة المنوفية شهدت واقعة مؤسفة،بوفاة معلم بالمعاش بمنطقة الحصوة بمدينة منوف على يد طالب.

وتوفي المعلم محمد أبو فرو متأثرا بإصابته، بعد أن سقط على رأسه بسبب تعدي الطالب عليه أثناء عودته من المسجد.

وحسب أهالى المنطقة وأفراد أسرته، فإن محمد أبو فرو معلم بالمعاش، ويعمل في مهنة النقاشة في الوقت الحالي، وأثناء الانتهاء من عمله دخل لصلاة العشاء هو ومساعده في المهنة، وأثناء خروجه لاحظ شابا وفتاة في سيارة، وحسبما أكدوا أنهم كانوا في وضع مخل، فنهى المعلم هذا الشاب عن هذا الفعل فخرج من سيارته ودفعه فسقط على رأسه وتوفي متأثرًا بإصابته.

ضبط المتهم بقتل المعلم

تمكنت مباحث منوف من ضبط الطالب المتهم بقتل معلم بالمعاش، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة



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