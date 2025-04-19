التموين: استيراد نحو 1.2 مليون طن قمح

أكد الدكتور حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جهاز مستقبل مصر ساهم في زيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح.

وأضاف خلال جولة تفقدية بالمنطقة اللوجستية بطنطا،`أن الأراضي التي تُزرع للمرة الأولى تصل إنتاجيتها إلى نحو طن للفدان، وتتضاعف هذه الإنتاجية إلى قرابة 2.5 طن في السنة الثانية.

وكشف عن نجاح الجهاز في التعاقد على استيراد نحو 1.2 مليون طن من القمح لصالح وزارة التموين، منذ نوفمبر 2024، مشيرًا إلي أنه يجري حاليًا التفاوض على تعاقدات جديدة لتوريد كميات إضافية تُقدّر بـ1.484 مليون طن خلال الشهرين المقبلين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد الجارحي على أن التعاون بين هيئة السلع التموينية، التي تمثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز "مستقبل مصر" يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، معربًا عن أمله في استمرار هذا التعاون خلال المواسم المقبلة.

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