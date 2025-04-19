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محافظات

ننشر أسماء 8 متوفين و25 مصابا في حادث صحراوي ملوي

حادث صحراوي ملوي
حادث صحراوي ملوي

 حصلت " فيتو" على أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 8 جثث و25 مصابا أعمارها مابين 10 إلى 15 عاما جميعهم قرية أبوقلتة بمركز ملوى جنوب المحافظة.

وضمت قائمة المتوفين عمار خلف شحاته، ربيع حلمى حسن على، محمد عادل توفيق، عماد خالد شحاته، عبد الرحمن دكرور عابد حماد، محمد دكرور عابد حماد، إسلام مصطفى لملوم، ومجهول.

فيما أصيب 25 شخصا، وهم كل من شریف أشرف رمضان، محمد أحمد حامد، محمد أحمد خلف، يوسف فرغل رفعت، إبراهم جلال عبد الرشيد، حسين مصطفى العلوم، يوسف سيد عبد الحكيم، أحمد عادل توفيق، طارق مصطفى رضا، يوسف ياسين محمد، يحيى شادى يحيى، عمر وأحمد سالم، عبد الحكيم خلف شحاته، مصطفى عاشور مصطفى، عبد الله شادى يحيي، إسلام أشرف رمضان، يوسف منتصر برايا، حازم رمضان عبدالله، محمد جلال إبراهيم، عبد المطلب شحاتة محمد، علاء خلف عبد الحكيم، يحيى صالحين عبد التواب، مجهول 48، مجهول 49، مجهول 50، مجهول 51، عبد الله طلعت، علي مهران أحمد سالم.

 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا بجوار قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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