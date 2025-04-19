السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صرف مستحقات توريد القمح المحلي للمزارعين خلال 48 ساعة

حسام الجراحي نائب
حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
ads

 صرح الدكتور حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لضمان صرف مستحقات التوريد للمزارعين في موسم توريد القمح المحلي خلال 48 ساعة فقط. 

وأضاف على هامش جولة تفقدية بالمنطقة اللوجيستية في طنطا أن بعض الحالات قامت بصرف مستحقاتها خلال 24 ساعة، في خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتيسير التوريد أمام المزارعين، من خلال وضع ضوابط واضحة للاستلام تتضمن معايير جودة المحصول ونسب الرطوبة والاشتراطات الفنية، مع توفير مواقع التخزين المعتمدة من صوامع وشون وهناجر مؤهلة لاستقبال القمح المحلي بكفاءة.

 

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الفلاح يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، والذي انطلق منتصف أبريل الجاري  وسط تسعير مجزٍ أعلنت عنه الدولة مسبقًا لضمان تحقيق عائد اقتصادي عادل ومشجع، في ظل توجهات الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ضوء التحديات العالمية الراهنة.

وأكدت وزارة التموين تذليل العقبات لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة من التوريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور شريف فاروق وزير التموين جهاز تنمية التجارة الداخلية موسم توريد القمح موسم توريد القمح المحلي

مواد متعلقة

التموين: توريد أكثر من 56 ألف طن قمح محلي منذ بدء الموسم ونستهدف 4.5 مليون طن

وزير التموين يبحث تفعيل البورصة السلعية كأداة لدعم الاقتصاد وضبط الأسواق
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول في شباك صن داونز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

مفاجآت في الهجوم، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من يكسر التعادل بين الأهلي وصن داونز؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية