صرف مستحقات توريد القمح المحلي للمزارعين خلال 48 ساعة

صرح الدكتور حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لضمان صرف مستحقات التوريد للمزارعين في موسم توريد القمح المحلي خلال 48 ساعة فقط.

وأضاف على هامش جولة تفقدية بالمنطقة اللوجيستية في طنطا أن بعض الحالات قامت بصرف مستحقاتها خلال 24 ساعة، في خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتيسير التوريد أمام المزارعين، من خلال وضع ضوابط واضحة للاستلام تتضمن معايير جودة المحصول ونسب الرطوبة والاشتراطات الفنية، مع توفير مواقع التخزين المعتمدة من صوامع وشون وهناجر مؤهلة لاستقبال القمح المحلي بكفاءة.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الفلاح يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، والذي انطلق منتصف أبريل الجاري وسط تسعير مجزٍ أعلنت عنه الدولة مسبقًا لضمان تحقيق عائد اقتصادي عادل ومشجع، في ظل توجهات الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ضوء التحديات العالمية الراهنة.

وأكدت وزارة التموين تذليل العقبات لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة من التوريد.

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