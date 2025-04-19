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محافظات

وفاة نقيب صيادلة المنوفية

نقيب الصيادلة بالمنوفية
نقيب الصيادلة بالمنوفية

توفى قبل قليل الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية، كما أعلنت نقابة الصيادلة بالمحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

 

نقابة الصيادلة تنعى نقيبها الراحل

ونعت نقابة الصيادلة بالمنوفية نقيبها الراحل وجاء فى النعى: "بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم

ببالغ الحزن والأسى، ينعى مجلس نقابة صيادلة المنوفية وجموع صيادلة المنوفية وصيادلة مصر أجمع الدكتور مصطفى محمد سلام نقيب صيادلة المنوفية والذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 19/4/2025.

 وسيتم تشييع جنازة النقيب الراحل من مسجد المساعي بقويسنا، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية المنوفية محافظة المنوفية

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