السبت 19 أبريل 2025
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الشوارع المحيطة بمستشفى وقسم بولاق الدكرور (صور)

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
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أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية بما يحقق أقصى استفادة من المشروعات الجارية.

وشملت جولة المحافظ عددًا من الشوارع الحيوية المحيطة بمستشفى وقسم بولاق الدكرور، والتي تشهد حاليًا أعمال رفع كفاءة شاملة تشمل تطوير الطرق، وتحسين الأرصفة، وتحديث شبكات الإنارة، والتوسع في أعمال التشجير.

 أعمال توسعة وتطوير شارع مستشفى بولاق الدكرور

كما تفقد المحافظ موقع موزع كهرباء بولاق الدكرور، ووجّه بسرعة إعداد مقايسة لنقل جزء من الموزع القائم، لتيسير أعمال توسعة وتطوير شارع مستشفى بولاق الدكرور، بما يتماشى مع خطة التطوير المستهدفة.

 

وشملت الجولة أيضًا شوارع منطقة الإصلاحية، حيث شدّد المحافظ على ضرورة مراعاة انسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أهمية توفير السيولة المرورية الكافية نظرًا لأهمية الشارع كمحور رئيسي يواجه المستشفى، كما وجّه بتخصيص مساحات مناسبة لإنشاء ساحات انتظار تسهم في استيعاب الحركة المتزايدة، خاصة مع قرب افتتاح المستشفى.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية والدورية للأعمال، بالتنسيق بين حي بولاق الدكرور والشركات المنفذة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من كافة الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة استعدادًا للافتتاح التجريبي المرتقب للمستشفى.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور.

 

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