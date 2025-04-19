التموين: توريد أكثر من 56 ألف طن قمح محلي منذ بدء الموسم ونستهدف 4.5 مليون طن

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد ما يزيد على 56 ألف طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد منتصف الشهر الجاري وحتى اليوم، مشيرةً إلى أن الكميات تقترب من معدلات التوريد لنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قرابة 60 ألف طن.

وأوضح الدكتور حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف هذا الموسم توريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من القمح المحلي، ارتفاعًا من 3.4 مليون طن تم توريدها العام الماضي، و3.8 مليون طن في عام 2023.

وأشار الجراحي، خلال تفقده للمنطقة اللوجستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إلى أن الاستهلاك المحلي من القمح التمويني يتراوح بين 9 إلى 9.5 مليون طن سنويًا، ويتم تغطية جزء كبير من هذا الطلب عبر الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد باقي الاحتياجات من عدة مناشئ عالمية.

ولفت إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام تبلغ نحو 3.1 مليون فدان، بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى 10 ملايين طن، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة، موضحًا أن أكثر من نصف هذا الإنتاج يُستهلك مباشرةً من قبل المزارعين، فيما يُورَّد الجزء المتبقي إلى وزارة التموين والقطاع الخاص.

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