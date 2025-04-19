كاردوزو يعلن تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

وتُقام المباراة المرتقبة في الثالثة عصرا مساء اليوم، على ملعب صن داونز بمدينة بريتوريا، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الفريقين، في ظل الندية التاريخية بينهما في البطولة القارية.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خولي موداو – جرانت كيكانا – ليبوهانغ ليبوسا – أوبري موديبا.

خط الوسط: تيفوهو موكوينا – مارسيلو أليندي – ديفونت آدامز.

خط الهجوم: ماثيوس – بيتر شالوليلي – لوكاس ريبيرو كوستا.

ويسعى صن داونز لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل مباراة الإياب بالقاهرة، في ظل قوة الأهلي وخبراته الكبيرة في البطولة، حيث تُعد المواجهة واحدة من أقوى لقاءات هذا الدور.

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