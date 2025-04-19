السبت 19 أبريل 2025
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رياضة

مدرب ليفربول: لا أفكر في التتويج بالدوري الإنجليزي غدا

سلوت
سلوت

 تحدث الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول عن  إمكانية تتويج الريدز خلال الأسبوع الحالي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحال فوز ليفربول على مضيفه ليستر سيتي غدا الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة وخسارة آرسنال أمام مضيفه إيبسويتش تاون، بنفس المرحلة، سوف يتوج الريدز رسميا بلقب البطولة للمرة الـ20 في تاريخه.

 

سلوت مدرب ليفربول 

 وقال سلوت، في تصريحات صحفية: "ألعب مباراة تلو الأخرى ولا أفكر في النتائج المحتملة، لست متأكدًا من أنكم تصدقونني، لكن هذه هي الحقيقة".


وأضاف: "أعيش حياتي كلها في اللحظة، في اليوم، ولا أنظر للوراء كثيرا ولا أتطلع للأمام كثيرا أيضا، فهذا ما أنا عليه".

وأوضح: "يقول لك الناس باستمرار: (حاول أن تستمتع، حاول أن تستمتع بالرحلة بأكملها)، لكن الشيء الوحيد الذي تفكر فيه كمدرب هو: (في نهاية الأسبوع، هناك مباراة قادمة أيضًا ويتعين علينا الفوز بها')".

وتابع: "ربما يكون هذا أحد الأسباب.. لأنني أمارس كرة القدم منذ زمن طويل، لدرجة أنني اعتدت على العيش يوما بيوم ومحاولة التأثير يوما بيوم".

وشدد سلوت: "أفكاري، كالعادة، منصبة على ليستر وفريقنا والعمل على كيفية تطوير مستوى فريقنا، وما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل. لذا، عملنا بجد خلال بداية الأسبوع على ذلك، والآن نعمل على ليستر".

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