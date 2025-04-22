الثلاثاء 22 أبريل 2025
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انفوجراف

8 اتهامات تواجه عصابة استغلال سيارات المعاقين (إنفوجراف)

النيابة العامة
النيابة العامة

 

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الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الهيئة القومية سيارات المعاقين سيارات ذوي الاعاقة تزوير المحررات الرسمية

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