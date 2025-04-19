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رياضة

لهذه الأسباب.. اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

منتخب مصر، رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة معسكر الفراعنة في شهر يونيو المقبل.

ويتمسك حسام حسن بإلغاء المعسكر خاصة وأنه لن يكون له قيمة في ظل عدم انضمام لاعبي النادي الأهلي الذين يستعدون في نفس التوقيت لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

معسكر يونيو سيشهد غياب عدد كبير من اللاعبين، والذي يعد القوام الأساسي للمنتخب ليس فقط لاعبي الأهلي، بل أيضا عدد من اللاعبين المحترفين، حيث سيغيب عمر مرموش الذي يستعد مع مانشستر سيتى للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

 

كما يعود كلا من  محمود تريزيجيه وحمدى فتحى للنادى الأهلى فى يونيو المقبل، والذين يستعدان أيضا مع الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية.

وأكد حسام حسن في اتصال هاتفي مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أهمية لإقامة المعسكر خاصة مع غياب القوام الأساسي فضلا عن عدم وجود داعي لاستدعاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، للمعسكر في ظل غياب أبرز العناصر الأساسية.

كما قال حسام حسن لهاني أبوريدة: أن المعسكر سيشهد أيضا غياب أحمد زيزو لاعب الزمالك، بعد انضمامه للنادي الأهلي وهو أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في تشكيل منتخب مصر.

ويكمن معسكر يونيو لمنتخب مصر أزمة أخرى في حالة وصول فريق بيراميدز لنهائي  دوري أبطال إفريقيا، والذى تحدد أول يونيو وبالتالي غياب لاعبي الفريق السماوي عن معسكر الفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة.

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