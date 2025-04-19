رئيس الوزراء: صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية للدولة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان، اليوم، بتفقد مصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، ورافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حيث كان في الاستقبال الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة يوتوبيا للأدوية.

فرص صناعة الدواء للدولة المصرية

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الجولة، التأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعة بوجه عام من اهتمام من جانب مختلف جهات الدولة المعنية، سعيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المرجوة، والتي يسهم قطاع الصناعة في تحقيق المزيد منها، وذلك بالنظر لدوره المحوري في تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، موضحا أنه يتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، بضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، فضلا عن زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، والدخول إلى المزيد من الأسواق الجديدة.

اعتماد منظمة الصحة العالمية

ونوه رئيس الوزراء، فى ذات السياق، إلى حصول هيئة الدواء المصرية مؤخرًا على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي نتاجًا للجهود التي تبذلها الدولة فى إطار دعم قطاع الدواء، وذلك تحقيقا لمزيد من الدور الريادي على المستويين الإقليمي والدولي في مجال صناعة الدواء.

من جانبه، أشار الفريق المهندس كامل الوزير، إلى ما يتم إتاحته من مبادرات وتيسيرات، دعما لقطاع الصناعات الدوائية فى مصر، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الإنتاج، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وخاصة فى هذا القطاع الواعد، تعظيمًا لما تمتلكه مصر من إمكانات ومقومات فى هذا الشأن.

وتعرف رئيس الوزراء، فى بداية جولته بمصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، على مكونات المصنع وحجم إنتاجه، واستمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور السعيد كامل، الذي أوضح أن المصنع مقام على مساحة 18 ألف م2، والمرحلة الأولى منه مقامة على مساحة ٨ آلاف م2، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع نحو مليار و350 مليون جنيه، كما أنه يتضمن ٦ خطوط إنتاج، تشمل إنتاج أقراص وكبسولات صلبة وأشربة، إلى جانب تعبئة أكياس وتعبئة بودرات.

ولفت الدكتور السعيد كامل إلى أن الشركة تُعد من كبرى الشركات العاملة فى مجال الدواء بالسوق المصرية، وأن مصنعها هذا كان من بين المصانع التي تم التفتيش المفاجئ عليها من قبل منظمة الصحة العالمية كشرط للحصول شهادة الجودة "مستوي النضج الثالث"، والتي تم الاحتفال بالحصول عليها منذ أيام.

تقليل استيراد الأدوية تامة الصنع من الخارج

وأضاف كامل أن استراتيجية مصنع يوتوبيا تعتمد على تقليل استيراد الأدوية تامة الصنع من الخارج، والسعي لزيادة الصادرات من المنتج التام من خلال تسجيل وتسويق المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وتوفير الامكانات والتكنولوجيا اللازمة لإنتاجها محليًا، وذلك بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، مع زيادة نسبة المكون المحلى فى مختلف عمليات التصنيع.

ونوه كامل، خلال حديثه، إلى عقد الاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة الدواء في كل من مصر والسودان، ومصنع يوتوبيا لاستضافة أربعة مصانع سودانية، وإنتاج مجموعة من الأدوية للتصدير، مشيرا إلى أنه تم إنتاج هذه الأدوية بكميات حققت الاكتفاء الذاتي في السودان طوال فترة الأزمة السودانية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار الإنتاج فى مصر، والمساعدة في إعادة تشغيل تلك المصانع.

وخلال جولته في أرجاء المصنع لمتابعة مختلف مراحل وعمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور وائل عبد الفتاح، مدير المصنع، حول خطوط تحضير الأقراص والكبسولات، وخطوط تغليفها، إلى جانب مشاهدة الخطوط الخاصة بتعبئة الأشربة والسوائل من الأدوية، مضيفا خلال شرحه أنه يتم خلال المرحلة الحالية إنتاج ١٢٠ مليون عبوة سنويا، وأن المصنع جاهز لمضاعفة الطاقة الإنتاجية.

ولفت الدكتور وائل عبد الفتاح، إلى أن عدد المنتجات الإجمالية التى ينتجها المصنع حاليا تصل إلى ١٨٥ منتجا منها ٧٣ منتجا تم تسجيله وتسويقه، وجار استكمال باقى الإجراءات الخاصة بتسجيل ١١٢ منتجا المتبقية، مشيرا إلى أن حجم مبيعات الشركة في عام ٢٠٢٤ تجاوز ٢ مليار جنيه، وبلغت الصادرات ٣٢٠ مليون جنيه، موضحا أن نسبة المكون المحلى فى مختلف المنتجات تصل إلى 90%.

وتعرف رئيس الوزراء على عدد من الأدوية الاستراتيجية التي تنتجها الشركة، كما تعرف من الدكتور وائل عبد الفتاح على المنتجات الأساسية التي يتم إنتاجها في مصنع الشركة، ومنها ما يتعلق بعلاج أمراض القلب والضغط والجهاز الهضمي والأطفال والمخ والأعصاب، وغيرها.

وأضاف عبد الفتاح أن المصنع استطاع إنتاج ١٩ منتجا كان يتم استيرادها بالكامل بقيمة سنوية تصل إلى ٨٤٠ مليون جنيه، وتوفير البديل المحلي بأقل من نصف السعر للجمهور وبنفس الجودة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مستودع تفريغ الحاويات ومدخلات الإنتاج، وكذا المستودع الخاص بالمنتجات تامة الصنع الجاهزة للطرح بالسوق المصرية أو الموجهة للتصدير.

من جانبها، قدمت الدكتورة نهي عبد الشكور، عضو مجلس الإدارة، مدير إدارة التطوير وأكاديمية يوتوبيا للتدريب، شرحا لرئيس الوزراء ومرافقيه، حول جهود أكاديمية يوتوبيا فى مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل، مشيرة إلى أنه تم توقيع ١١ بروتوكول تعاون مع مختلف الجامعات مصرية، ونقابة الصيادلة، وتم تدريب أكثر من ٥٠٠ من حديثي التخرج من كليات الصيدلة خلال عام ٢٠٢٤ على مختلف مجالات العمل داخل المصنع والمكتب العلمي، بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وحرص رئيس الوزراء، فى ختام جولته بمصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، على التقاط صورة جماعية تذكارية مع المسئولين والعاملين بالمصنع، مؤكدًا خلال ذلك استمرار سعي الدولة لتوطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر، وزيادة نسبة المكون المحلى فى مختلف المنتجات، متوجها بالشكر لجميع العاملين على جهودهم فى تحقيق أهداف الدولة نحو توطين هذه الصناعة المهمة.

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