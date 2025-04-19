الأب ينهمر بالبكاء، جامعة سوهاج تمنح الدكتوراه لباحث في الطاقة الشمسية بعد وفاته (صور)

في لفتة إنسانية وعلمية غير مسبوقة، وخطوة إنسانية، ناقشت جامعة سوهاج اليوم، رسالة دكتوراه للباحث إبراهيم محمود عبده شمسية المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم بعنوان "توفير الطاقة في تطبيقات تكييف الهواء باستخدام المبرد التبخيري والطاقة الشمسية"، والذي وافته المنية قبل أيام قليلة من تحديد موعد المناقشة، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأعضاء اللجنة المشرفة على الرسالة وأسرة الباحث، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته قدم النعماني خالص تعازيه لأسرة الباحث، منوهًا بأن ما جرى سابقة لم تحدث من قبل على مستوى جامعة سوهاج، وهو الموافقة على مناقشة الرسالة شرفيا احتراما لقيمة العلم، وتقديرا للمجهود الكبير الذي بذله الباحث، حفظًا لحق ملكيته الفكرية وحتى لا يذهب جهده سدى، وتكريما له بعد وفاته ومحاولة لإدخال السرور على أسرته، مشيدًا بموضوع الدراسة والتي تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

منح مكافأة مالية ودرع الجامعة لأسرة الفقيد تكريما وتقديرًا لجهوده

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم أن رئيس الجامعة قد وجه خلال المناقشة بمنح مكافأة مالية ودرع الجامعة لأسرة الفقيد تكريما وتقديرًا لجهوده، موضحًا أن إدارة الجامعة استجابت على الفور لإجراء مناقشة شرفية لرسالة الدكتوراه للباحث الراحل، مشيدًا بأخلاق الباحث واجتهاده العلمي والذي أثنى عليه الجميع بلا استثناء.

وأشاد الدكتور محمود سالم المشرف على الرسالة واللجنة الإشراف باللفتة الإنسانية لرئيس جامعة سوهاج والموافقة على مناقشة الدكتوراه حفاظًا على الحقوق العلمية للباحث، ولضمان عدم استغلال بحثه أو نسبه إلى آخرين، وحتى لا تحفظ الرسالة فى الأدراج ويخرج مجهوده للنور، وتكون الرسالة علم ينتفع به.

ووجهت أسرة المتوفى الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الذي حرص على حضور المناقشة، حيث استقبلت الأسرة خبر موافقة مناقشة الجامعة لرسالة الدكتوراه بشكر وامتنان تكريما لأبنهم على الرغم من حالة البكاء والحزن على الفقيد.

جدير بالذكر أنه تكونت لجنة الإشراف من كلًا من الدكتور هاني الببلاوي جامعة أسيوط، الدكتور محمد فتوح جامعة حلوان، الدكتور محمود سالم جامعة سوهاج، الدكتور أشرف ميمي جامعة حلوان، الدكتور أحمد محمود جامعة أسوان.

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