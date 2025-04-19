الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو لتدريب المنتخب الأول لمدة عامين.

يأتي تعيين كوزمين مدرب فريق الشارقة خلفًا للبرتغالي باولو بينتو، الذي تم إقالته قبل أسابيع قليلة.

كوزمين

إقالة مدرب الامارات

وفازت الإمارات 2-1 على كوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، لتقلص الفارق مع أوزبكستان التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى من المرحلة الثالثة بالتصفيات إلى أربع نقاط.

وتحتاج الإمارات إلى الفوز عندما تستضيف أوزبكستان في الخامس من يونيو المقبل، من أجل الحصول على فرصة لاقتناص المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى كأس العالم في أمريكا الشمالية.

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