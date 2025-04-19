السبت 19 أبريل 2025
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سياسة

نقيب الصحفيين يرسل برقيات تهنئة للكنائس الثلاث بمناسبة عيد القيامة المجيد

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

بعث خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم برقيات تهنئة إلى الكنائس المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ووجه البلشي التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وأعرب عن أطيب تمنياته وخالص تهانيه لجموع المسيحيين في مصر، راجيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز بالخير والسلام والمحبة.

ويتقدم نقيب الصحفيين بخالص التهاني إلى الزملاء المسيحيين، متمنيا لهم عيدًا سعيدًا يعمّه السلام والطمأنينة.

كما هنأ نقيب الصحفيين أيضًا الشعب المصري وكل الزميلات والزملاء، بمناسبة شم النسيم، راجين أن يحمل هذا العيد البهجة والتجدد، ويعزز قيم التآلف والمحبة التي تجمعنا في مهنة البحث عن الحقيقة.

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احتفالات عيد القيامة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين نقيب الصحفيين
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