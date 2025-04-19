العدد (659) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الحكومة العاجزة!

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موجة غلاء صادمة بعد فرمان أسعار الوقود.. وريمونتادا الدولار تكشف فشل “المجموعة الاقتصادية”

بند الـ8 سنوات يطارد رؤساء الأندية والاتحادات

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إبراهيم نافع من العالم الآخر: لا صحافة دون حرية..وهذه رسالتى إلى مجلس النقابة

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