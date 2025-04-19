السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (659) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الحكومة العاجزة!

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الصفحة الاولى من العدد (659) لجريدة فيتو

الحكومة العاجزة!

موجة غلاء صادمة  بعد فرمان أسعار الوقود.. وريمونتادا الدولار تكشف فشل  “المجموعة الاقتصادية”

بند الـ8 سنوات يطارد رؤساء الأندية والاتحادات

عصام كامل يكتب: ماذا جرى فى مطروح؟

إبراهيم نافع  من العالم الآخر: لا صحافة دون حرية..وهذه رسالتى إلى  مجلس النقابة

الخونة 43 عامًا على إعدام قتلة السادات.. ومختار نوح: لو كان “الإسلامبولى”  حيًا لأعلن ندمه

مفاوضات  تحت  التهديد

ترامب يضع إيران أمام اختيار الحرب أو السلام

المُزة المعيلة.. نخاسة فى الفضاء الإلكترونى بحثًا عن الملايين

وظائف جديدة بالأزهر الشريف والأوقاف والتعليم والرى..اعرف التفاصيل

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