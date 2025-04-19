مانشستر سيتي يصطدم بإيفرتون في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي.. عيون المصريين على مرموش.. والسماوي يتفوق تاريخيًا قبل لقاء اليوم

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، والجماهير المصرية تحديدًا، مواجهة قوية اليوم السبت عندما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على فريق إيفرتون في تمام الرابعة مساءً على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

المباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، خصوصًا في ظل الصراع المحتدم في المربع الذهبي، وتحت أنظار المصريين الذين يتابعون بشغف تطور نجمهم عمر مرموش في صفوف السيتي.

مان سيتي يسعى لمواصلة الانتصارات ومطاردة الكبار

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-2 على كريستال بالاس في الجولة الماضية، حيث ظهر الفريق بأداء هجومي مميز بقيادة المدرب بيب جوارديولا.

ويحتل السيتي حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بعد خوض 32 مباراة، حقق خلالها 16 فوزًا، و7 تعادلات، مقابل 9 هزائم. سجل الفريق 62 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 42.

السيتي يطمح لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، خصوصًا في ظل اشتعال الصراع مع كل من تشيلسي، نيوكاسل، ونوتنجهام فورست على المركزين الثالث والرابع، بعد اقتراب ليفربول من حسم لقب الدوري.

إيفرتون.. الطموح مشروع رغم فارق الإمكانيات

على الجانب الآخر، يدخل إيفرتون المواجهة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 14، بينما خسر 10 مواجهات.

الفريق الأزرق حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على نوتنجهام فورست بهدف دون رد، ويريد استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية، خاصة بعد أن نجح في خطف نقطة من السيتي في لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

عمر مرموش.. «الأمير المصري» الذي خطف القلوب في البريميرليج

من بين أبرز الأسماء في صفوف مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، يبرز اسم النجم المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

مرموش تألق بقوة منذ وصوله، ولقبته الجماهير بـ«الأمير المصري»، بعد أن سجل 6 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، بجانب هدف آخر في بطولة كأس الاتحاد.

إجمالًا، شارك مرموش في 14 مباراة مع السيتي في كل البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف، من بينهم «هاتريك» رائع أمام نيوكاسل، وهدف أمام كل من برايتون، ليستر سيتي، كريستال بالاس، بالإضافة إلى هدف ضد بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة القادمة أمام إيفرتون تمثل فرصة جديدة للنجم المصري لمواصلة التألق، خصوصًا مع غياب النرويجي هالاند للإصابة، مما يفتح الباب أمام مرموش للتواجد أساسيًا أو لعب دور حاسم كبديل.

أرقام من مواجهات الفريقين.. السيتي يتفوق تاريخيًا

تاريخيًا، التقى مانشستر سيتي مع إيفرتون في 198 مباراة بمختلف البطولات، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.

فاز السيتي في 81 مواجهة، بينما فاز إيفرتون في 68، وحسم التعادل 49 لقاء.

أحرز لاعبو السيتي خلال تلك المواجهات 284 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 255 هدفًا، ما يعكس قوة المنافسة التقليدية بين الفريقين، رغم تفوق السيتي الواضح في السنوات الأخيرة.

الفارق المالي بين الفريقين ضخم.. والسيتي الأعلى قيمة

على صعيد القيمة السوقية، لا شك أن مانشستر سيتي يتفوق بفارق ضخم، حيث تبلغ قيمته السوقية 1.31 مليار يورو، مقابل 365.10 مليون يورو لفريق إيفرتون.

ويُعد إيرلينج هالاند، رغم غيابه للإصابة، الأغلى بين صفوف الفريقين بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو.

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