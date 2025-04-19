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أخبار مصر

تصل لـ 20 شهابا في الساعة، القيثارة تزين سماء أبريل

شهب القيثارة، فيتو
شهب القيثارة، فيتو
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 كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية عن سقوط شهب القيثارة سنويا في الفترة من 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23.

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وترى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها وتنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861.

ويصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة،شريطة  ظلمة السماء وخلوها من السحب والغبار.

وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل.

 

التربيع الثانى للقمر

 ويشرق القمر في 21 أبريل  بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيئ نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الثاني يشير دائما إلى اتجاه الشرق وهو اتجاه الشمس.

ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا.

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الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية شهب القيثارة شهب الفيتارة الدكتور أشرف تادرس

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