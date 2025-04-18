تقارير عالمية تكشف صراعا إنجليزيا على صفقة كيم مين جاي

كشفت تقارير عالمية أن فريق بايرن ميونخ الألماني، منفتح على بيع مدافعه كيم مين جاي في الموسم المقبل بعد أدائه المتواضع هذا الموسم.

وأدت الهزائم التي تعرض لها البافاري هذا الموسم إلى اهتزاز صورة دفاع الفريق، وفي مقدمتهم المدافع الكوري.

وكشف موقع fichajes عن رغبة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في التوقيع مع جاي، حيث سيكون الصراع بينهما على خدماته قويًا، خاصةً وأنه سيمثل تعزيزًا قويًا لدفاعاتهما.

وهناك 3 أندية مهتمة بالتعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي صاحب الـ28 عاما، وهي تشيلسي، نيوكاسل يونايتد ويوفنتوس.

ملف تجديد عقد أوباميكانو مهددا

على جانب آخر، بات ملف تجديد عقد أوباميكانو مهددا، وذلك رغم بدء المحادثات بين الطرفين مؤخرا، حسبما ذكرت "سكاي" وصحيفة "بيلد".

السبب في ذلك يتمثل في مطالب الدولي الفرنسي المرتفعة، إذ يرغب في رفع راتبه من 8 إلى 15 مليون يورو، شاملًا الحوافز الإضافية، للتوقيع على عقد جديد.

ولم يعط مسؤولو بايرن ميونخ الضوء الأخضر للتجديد حتى الآن، مما يجعل الأمر معقدا وسط هذه الظروف.

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