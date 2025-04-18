الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير عالمية تكشف صراعا إنجليزيا على صفقة كيم مين جاي

كيم مين، فيتو
كيم مين، فيتو

كشفت تقارير عالمية أن فريق بايرن ميونخ الألماني، منفتح على بيع مدافعه كيم مين جاي في الموسم المقبل بعد أدائه المتواضع هذا الموسم.

وأدت الهزائم التي تعرض لها البافاري هذا الموسم إلى اهتزاز صورة دفاع الفريق، وفي مقدمتهم المدافع الكوري.

وكشف موقع fichajes عن رغبة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في التوقيع مع جاي، حيث سيكون الصراع بينهما على خدماته قويًا، خاصةً وأنه سيمثل تعزيزًا قويًا لدفاعاتهما.

وهناك 3 أندية مهتمة بالتعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي صاحب الـ28 عاما، وهي تشيلسي، نيوكاسل يونايتد ويوفنتوس.

ملف تجديد عقد أوباميكانو مهددا

على جانب آخر، بات ملف تجديد عقد أوباميكانو مهددا، وذلك رغم بدء المحادثات بين الطرفين مؤخرا، حسبما ذكرت "سكاي" وصحيفة "بيلد".

السبب في ذلك يتمثل في مطالب الدولي الفرنسي المرتفعة، إذ يرغب في رفع راتبه من 8 إلى 15 مليون يورو، شاملًا الحوافز الإضافية، للتوقيع على عقد جديد.

ولم يعط مسؤولو بايرن ميونخ الضوء الأخضر للتجديد حتى الآن، مما يجعل الأمر معقدا وسط هذه الظروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ بايرن ميونخ الالماني فريق بايرن ميونخ الألماني كيم مين جاي نيوكاسل يونايتد يوفنتوس

مواد متعلقة

تقارير عالمية تكشف المحادثات الرسمية بين ريال مدريد وألونسو

تعديل مواعيد مباريات الدوري تزامنا مع بدء التوقيت الصيفي

مهاجم بيراميدز: فخورون بالوصول لنصف نهائي دوري الأبطال وسنعبر موقعة أورلاندو

مدرب بيراميدز: مواجهة أورلاندو صعبة لكن نثق في قدرتنا على التأهل لنهائي الأبطال

مدرب برشلونة: ما حققناه من إنجازات يفوق توقعاتنا (فيديو)

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء بالدوري السعودي

موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي والقنوات الناقلة
ads

الأكثر قراءة

مالك شركة بلبن: أنا خدام الدولة واللي عايزاه هعمله بس أعرف إيه المشكلة (فيديو)

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحريف وصية الميت، تفسير الشيخ الشعراوي 107 من سورة المائدة (فيديو)

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على العدو

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية