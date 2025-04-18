وزير الخارجية يلتقي مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في تونس

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في تونس في لقاء موسع بالسفارة المصرية في العاصمة تونس.

أكد الوزير عبد العاطي الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لرعاية المواطنين المصريين بالخارج، مستعرضًا في هذا الإطار جهود تطوير الخدمات القنصلية والخطوات الجارية لتنفيذ خطة التحول الرقمي للخدمات القنصلية وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين في الخارج، كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الخدمات القنصلية تشمل تطوير إجراءات إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد جوازات السفر، وتسهيل استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الأعباء على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

كما استعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق المبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لدعم المصريين بالخارج، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، ومبادرة التسوية التجنيدية، ومبادرة بيتك في مصر، ومبادرة اتكلم عربي وغيرها من المبادرات التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج.

وتناول وزير الخارجية الدور الهام الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، مستعرضًا في هذا الخصوص الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخارجي. كما تناول أيضًا موقف مصر من بعض التطورات الإقليمية وجهود مصر في دعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

وفي نهاية اللقاء، استمع الوزير عبد العاطي إلى ملاحظات ومقترحات المواطنين المصريين المقيمين في تونس حول الموضوعات القنصلية والاقتصادية، وأشاد الوزير عبد العاطي بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات التونسية على المستويين الرسمي والشعبي.

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