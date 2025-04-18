الكهرباء تعلن عن فرص للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إتاحة فرصة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا للتدريب الصيفي بالشركة القابضة وشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

فرص التدريب لطلاب الجامعات والمعاهد

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن التدريب سيتم إجراءه بشكل عملي للتعرف على أحدث التقنيات في قطاع الكهرباء والطاقة وسط عددا من الخبراء والمهندسين مما يعزز فرص الخريجيين في سوق العمل.

وأوضحت الشركة ان مدة التدريب تصل إلى 90 ساعة، وسيتم إجراؤها خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر علي أن يكون التقديم خلال الفترة من ٢٧ إبريل الجاري وحتى ٢٩ مايو المقبل أو حتى اكتمال الأعداد أيهما أقرب.

أسعار كورسات التدريب الصيفي للطلاب

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الأوراق المطلوبة للخريجين وهي: خطاب من الكليات التابع لها الطالب وسنة الدراسة والتخصص وصورة من البطاقة الشخصية للطالب، وإيصال سداد رسوم التدريب ملئ استمارة التقديم، ودفع الرسوم المقررة والتي تبدأ من 300 جنيها وترتفع حسب نوع الكلية أو البرنامج الدراسي، علي أن يكون التدريب وفقا لمكان السكن وحسب الإمكانيات.

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