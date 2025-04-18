الإسكان: تنفيذ 70 ألف شقة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 70 ألف شقة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بعدد من المشروعات المختلفة.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية المدينة على أنه جارٍ تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع سكن لكل المصريين، بالإضافة إلى 14 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة غرب المطار، بالإضافة للبدء في تنفيذ ٤٩٤ وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا".

وأشار إلى الالتزام التام بمعايير الجودة والمستوى الفني المعتمد.

وتفقد وفد من وزارة الإسكان المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، كما قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، بمرافقة أعضاء وحدة الدعم الفني في جولة ميدانية تفقدية لمتابعة عمارات المرحلة السادسة بمحور محدودي الدخل، حيث تم الوقوف على تقدم الأعمال، ومراجعة التصميمات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، ومتابعة موقف مشروع الإسكان الأخضر ومراجعة تشكيل وألوان الواجهات، إلى جانب عقد اجتماع مع الشركات المنفذة لمتابعة التفاصيل الفنية الدقيقة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمد عبد المقصود اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، لمناقشة نسب التنفيذ والتحديات على الأرض، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الهندسية، مع رفع معدلات الإنجاز لضمان تسليم المشروعات وفقًا للمواعيد المحددة وبما يليق بالمواطن المصري.

تؤكد هذه الزيارات والمتابعات الميدانية حرص وزارة الإسكان على تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم بجودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

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