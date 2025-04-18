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حوادث

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

ليلى البرادعي
ليلى البرادعي

لقيت الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذ الإدارة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزوجها إبراهيم شكري اليوم، الجمعة، مصرعهما إثر حادث سير.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة ليلى البرادعى حصلت على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام ١٩٨٨ ثم الدكتوراه في التخصص ذاته عام ١٩٩٨ من جامعة القاهرة، كما تولت الدكتورة ليلى عددا من المناصب في الجامعة الأمريكية، منها منصب نائب عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٤، وقد سبق لها أن كانت العميد المشارك بالكلية، كما شغلت منصب عميد مشارك للبحث والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية حتى ٢٠١٨، ومدير برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

كما شغلت سابقًا عضوية مؤسسة قيادات رجال الأعمال في مصر - الولايات المتحدة، وعضوية مجتمع فاي ألفا ناشيونال أونر للإدارة العامة جامعة جورج واشنطن، كما أن لها إسهاماتها البحثية المهمة، ولها عدد كبير من الأبحاث المنشورة في مجال الإدارة والسياسات العامة.

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الدكتورة ليلى البرادعي الجامعة الامريكية البرادعي
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