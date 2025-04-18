الرقابة على الصادرات تستعرض أوجه التعاون المشترك مع الجمارك

عقد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ اجتماع مجلس إدارة الهيئة؛ وشارك الوزير المفوض التجاري أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية بالاجتماع وتم استعراض أهم الإنجازات والتعاون المشترك مع مصلحة الجمارك



وكما تم استعراض خطوات الهيئة التنسيقية وسبل التعاون بين كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام حركة التجارة الخارجية والتي تهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالمواني وتساهم تلك الخطوات في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

والجدير بالذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر

وأوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.



أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.

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