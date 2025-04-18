نقابة الموسيقيين ناعية سليمان عيد: رسم البسمة على وجوه الملايين

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنان سليمان عيد، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لسنوات، أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.

نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تنعي سليمان عيد

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة وهو ما سبب صدمة كبيرة لدي متابعيه من جمهور سليمان عيد وأصدقائه الفنانين، ممن شعروا بالصدمة إزاء رحيله المفاجئ.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1961، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم في العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.

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