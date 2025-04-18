تفتيش 327 منشأة غذائية وضبط وإعدام 3 أطنان من الأغذية المتنوعة بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن ادارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة قامت بعمل حملاتها علي الأسواق والنوادي والكافيهات والأماكن السياحية وأماكن تصنيع وبيع الاطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات المخبوزات والاسماك المملحة وخلال حملات مكثفة شنتها فرق التفتيش وأسفرت تلك الحملات التي تم من خلالها المرور على 327 منشأة غذائية.

وأضاف دويدار انه ضبط وإعدام اكثر مايقرب من 3 طن من اللحوم والاغذية والايس كريم والاسماك المملحة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وتم سحب العينات اللازمة لعمليات الضبط وإرسالها للمعامل وتحرير المحاضر اللازمة لتأييد عمليات الضبط وإرسالها للنيابة العامة.

تحرير 341 محضرا خلال الحملات للمخالفين واستمرار الحملات المكثفة يوميًا

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 341 محضر جنحة جاءت 150 محضر جنحة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء 100 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة و91 من المحاضر المختلفة كما أنه تم سحب 76 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم ومنتجات الألبان بمختلف انواعها والأسماك المملحة والأغذية المختلفة كما تم التوصية إغلاق 38 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

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