اندلاع حريق في سيارة ملاكى بـ قنا دون خسائر في الأرواح

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي اليوم الجمعة على طريق قنا – الأقصر بالقرب من مركز نقادة غرب قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب النيران في سيارة ملاكى بالقرب من كوم بلال التابعة لمركز نقادة غرب قنا.



على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث وتبين من الفحص الاولى اشتعال النيران في السيارة وعدم وجود خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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