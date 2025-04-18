مصرع طفلة غرقا في قنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، غرقا في ترعة بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة طفلة غريقة بترعة الحجيرات بقنا.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين من الفحص الأولي أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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