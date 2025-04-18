الجمعة 18 أبريل 2025
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محافظات

بعد توقفها ساعة، حل أزمة تعطل العبارة النيلية بالخزندارية في سوهاج

عبارة نيلية، فيتو
عبارة نيلية، فيتو

أعلن عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، توقف العبارة النيلية بالخزندرية والتى تنقل المواطنين من الشرق للغرب، لمدة ساعة بسبب عطل مفاجئ بقرية.

وأضاف عامر أنه على الفور تم توفير عبارة بديلة لـ سحب العبارة المتعطلة، وتم ترسيتها على جانب المرسى دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية، وتم تشغيل عبارة بديلة لنقل المواطنين والسيارات بشكل آمن، مشيرا أن العبارة الجديدة تعمل بانتظام وسلامة لنقل المواطنين.

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