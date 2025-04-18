"المحامين" تواصل إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام

تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

محامين الجدول العام

وشددت نقابة المحامين على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي "بدلة كاملة، والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

المقابلات الشخصية للمحامين

وأشارت نقابة المحامين إلى أنه يتم إخطار كافة المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتس اب، ويتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.

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