الصحة تعلن الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجديدة والتطوير بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة المنشآت التابعة للوزارة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تجهيز غرف العناية المركزة والعمليات، بمستشفى منفلوط المركزي، ومستشفى حميات ديروط بمحافظة أسيوط، حيث وصلت معدلات التنفيذ إلى 100% وجار تنفيذ خطة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية بناءا على البرنامج الوظيفي لكل مستشفى، مشيرا إلى وصول معدلات تطوير المبنى الجديد بمستشفى ديروط المركزي إلى 95%، وتم استلام جهاز فاكو فتريكتومي، استعدادا لاستقبال حالات الاعتلال الشبكي، وتم فعليا إجراء أول عملية انفصال شبكية لمريض على نفقة الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه في إطار تطوير الخدمات الطبية المقدمة لمواطني محافظة المنيا، تم تفعيل خدمة قسم جراحة النسا والتوليد بمستشفي مصر الحرة، وإجراء أول جراحة أطفال، وتفعيل العمل بخدمات بنك الدم بالمستشفى، كما تم إرسال قافلة طبية لجراحة الأطفال، بالتعاون مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى طب وجراحات الأطفال جامعة المنيا، وذلك للتخفيف من قوائم انتظار مستشفى مصر الحرة، مع زيادة أسرة عناية الأطفال بمستشفى مصر الحرة إلى 12 سريرا، بعد إضافة 5 أسرة، وزيادة أسرة قسم الأطفال إلى 24 سرير رعاية مركزة.

وذكر «عبد الغفار» أن مستشفى العدوة المركزي بعد التطوير يعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 135 سرير، بالإضافة إلى 28 سرير رعاية مركزة كبار و7 أسرة عناية الأطفال و26 حضانة و4 غرف عمليات، كما تم تشغيل وحدة المناظير بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، وزيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى الفكرية بمحافظة المنيا إلى 8 أسرة ودخول خدمة التنفس الصناعى بالحضانات والعناية المركزة.

وأشار «عبد الغفار» إلى الانتهاء من تطوير وحدة القدم السكرى بمستشفى الفيوم العام والتشغيل التجريبي للوحدة في شهر فبراير الماضي، كما تم تشغيل ماكينة الغسيل الكلوي في قسم الرعاية المركزة وتوفير محطة المياة portable الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي وتوفير جهاز السونار وجهاز CR وذلك بمستشفى سنورس المركزي، كما تم توفير جهاز الميكرسكوب الجراحي بمستشفى رمد الفيوم، وتم تطوير قسم المناظير والاستلام الكامل لقسم العنايات المركزة بعد التطوير بمستشفى صدر الفيوم، كما تم تزويد مستشفى حميات الفيوم بـ6 ماكينات غسيل كلوي، وتطوير مستشفى فيديمين المركزي وتشغيل مكتب للعلاج على نفقة الدولة وتزويد المستشفى بـ 6 أسرة للعناية المركزة.



واستعرض الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إنجازات التطوير بمحافظة الدقهلية، حيث تم إنشاء وحدة لعلاج الثلاسيميا وأمراض الدم بمستشفى السنبلاوين العام، وجاري الإنتهاء من تجهيز وحدة الـ MS والسكتة الدماغية، وتركيب جهاز الأشعة الماموجرام، ووصول جهاز تفتيت الحصوات، بالإضافة إلى العمل على زيادة مؤشرات أداء أقسام العمليات وخاصة العمليات الكبرى وذات المهارة الفائقة، وذلك لتفعيل المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات العاجلة بمستشفيات المحافظة.

واستكمل مستعرضًا أن عدد العمليات خلال شهر فبراير الماضي بلغ 206 عملية جراحية، شملت 176 جراحات رمد وأكثر من 30 قسطرة قلبية، وذلك بمستشفيات (بلقاس ورمد المنصورة وميت غمر)، ومراجعة أعطال الأجهزة الطبية ومتابعة تنفيذ إجراءات الإصلاح وتوفير كافة النواقص من المستلزمات والأدوية اللازمة، وإرسال 4 قوافل علاجية بالتنسيق مع مستشفيات (نبروه وطلخا) لمتابعة الحالات المحجوزة بمستشفى دميرة.

وتابع «وجيه» أنه جرى إعادة تشغيل مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى بلقاس العام، بعد إنتهاء أعمال التطوير بالقسم وتركيب جهاز سونار(LOGIQ e) فى قسم الأشعة وتجهيز عيادة مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وتطوير قسم عناية الأطفال بالمستشفى، فضلًا عن تفعيل خدمة الكى بالتبريد لعلاج (الزوائد الجلدية، والبثرات، والسنط) بعيادة الجلدية المسائية، وتركيب وتشغيل جهاز CARM بقسم عمليات العظام وإجراء عمليات مياه بيضاء وزرع عدسات وذلك خلال فبراير الماضي.

وأشار «وجيه» إلى تطوير غرفة العمليات الخاصة بجراحة العظام واستحداث خدمة جراحة المخ والأعصاب وذلك بمستشفى أجا المركزي، وتشغيل قسم الأشعة المقطعية بمستشفى جمصة المركزي، وإجراء عملية جراحية كبرى (استئصال رحم) بالمستشفى، وإعادة هيكلة قسم عناية الأطفال بمستشفى المنزلة العام، وكذلك إجراء توسعة القسم وتطويره وتوفير الأجهزة الطبية والأسرة اللازمة للقسم بالتعاون مع المجتمع المدني.



وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لعلاج السموم، ويجري حاليًا تجهيز قسم الأورام لتقديم خدمات التشخيص المبكر ومتابعة الحالات وعمل الفحوصات اللازمة لها ويشمل القسم، أولا العيادة الخارجية وذلك لاستقبال حالات الأورام وتشخيصها ومتابعة الحالات مابعد العلاج، وثانيا قسم تلقى العلاج الكيماوى، ويتكون من ( أربعة أسرة -وحدات رأس المريض -مداخل أكسجين مركزى -مونيتورات والأجهزة الطبية اللازمة لمتابعة الحالات) وثالثًا غرفة ملاحظة مابعد تلقى العلاج وتتكون من (2 سرير مريض ووحدات رأس المريض -2 مونيتور -كراش كار وجهاز صدمات -أكسجين مركزي.

وذكر «وجيه» أنه جرى استلام وتشغيل جهاز الأشعة الجديد تفعيل نموذج (clinical progress) بالملف الطبى من قبل الأطباء، وذلك بمستشفى اتميدة المركزي، أما عن مستشفى ميت غمر المركزي، فقد شملت أعمال التطوير دعم قسم الحضانات بـ (2) حضانة جديدة، وتزويد عناية التخدير والطوارىء بـ(2) جهاز VIDEO Laryngscope وتزويد المستشفي بـ (3) مونيتور لتطوير قسم التعقيم بالمستشفي، فضلًا عن أنه يجري إنشاء وحدة القسطرة الدماغية ووحدة فصل البلازما، وكذلك إنشاء وحدة رنين مغناطيسي بمستشفى ميت غمر المركزي.

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