مصرع شخصين في مشاجرة بقنا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر وقوع مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ح.ع، في الثلاثينيات من العمر، وأ.ع، بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.