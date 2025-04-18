الجمعة 18 أبريل 2025
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محافظات

مصرع شخصين في مشاجرة بقنا

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر وقوع مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ح.ع، في الثلاثينيات من العمر، وأ.ع، بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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