بريتش بتروليوم تخطط لزيادة استثماراتها في مصر

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بـ وليم لين، نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم "بي بي" للغاز والطاقة منخفضة الكربون، والمهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس وائل شاهين، رئيس الشركة في مصر.

بحث اللقاء مستجدات أعمال "بي بي" في مصر، وخططها الاستثمارية في مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، خاصة بعد تحقيق الشركة لكشفين مهمين في منطقتي شمال كينج مريوط بالبحر المتوسط، والبئر فيوم 5 شمال الإسكندرية، وذلك في إطار شراكة ممتدة بين الجانبين لأكثر من 60 عامًا.

دعم القدرات وتعزيز الإنتاج من الغاز الطبيعي

وأكد المهندس كريم بدوي أن مصر تعمل في إطار شراكة استراتيجية مع "بي بي" لدعم قدرات قطاع البترول وتعزيز الإنتاج من الغاز الطبيعي، مؤكدًا على العمل المشترك مع الشركة للإسراع بتنمية الكشفين الجديدين بما يدعم جهود القطاع لزيادة الإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة للاقتصاد المصري، مشيدًا بالتزام الشركة بالعمل في مصر في مختلف الظروف، كما أكد التزام مصر تجاه شراكاتها الاستراتيجية في قطاع البترول وتحفيز الاستثمار.

نهج متكامل لمواجهة التحديات وتقليل الاستيراد

ولفت بدوي إلى أن الحكومة تتحرك بنهج متكامل لمواجهة التحديات بقطاع الطاقة من خلال العمل على زيادة إنتاج البترول والغاز عبر تطبيق حوافز استثمارية فعالة إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد القومي.

وناقش الوزير مع نائب رئيس شركة "بي بي" جهود التعاون والخطوات اللازمة للإسراع في تنمية الكشفين الجديدين كينج مريوط وفيوم 5، في منطقة البحر المتوسط. وأكد وليم لين نائب رئيس الشركة للغاز، اهتمام "بي بي" بسرعة تنمية الكشفين معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود في هذا الإطار مع قطاع البترول والغاز المصرى، مؤكدًا على خطط الشركة للتعجيل بتنمية حقل هارمتان للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط واستثمار الفرص الواعدة في مناطق عمل الشركة الفرعونية ببورسعيد.

كما تطرق اللقاء لمتابعة خطط أركيوس للطاقة الكيان الاستثماري الجديد المشترك بين بي بي البريطانية وXRG الإماراتية والتي تستثمر في عدد من مناطق استكشاف الغاز وإنتاجه بالبحر المتوسط في مصر.

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