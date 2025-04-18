الجمعة 18 أبريل 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تكشف حقيقة حريق أحد القطارات

السكك الحديديه تكشف
السكك الحديديه تكشف حقيقة حريق أحد القطارات

 كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية حقيقة نشوب حريق بأحد القطارات. 

وقالت الهيئة فى بيان لها بخصوص ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، بوجود حريق بقطار درجة ثالثة تهوية (روسي) على خط المنصورة / المطرية. 

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدم صحة ما تم نشره على بعض صفحات السوشيال ميديا ( فيس بوك)، بخصوص وجود حريق في أحد القطارات على خط المنصورة / المطرية ولا بأي قطار على مستوى الشبكة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات.

وأكدت الهيئة أن القطارات التي تسير على هذا الخط هي قطارات تحيا مصر وتعمل بصورة منتظمة.
وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر السادة جمهور الركاب بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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