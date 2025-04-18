حبس عاطل لحيازته كيلو إستروكس في دار السلام

قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي خطير لاتهامه بمحاولة جلب مواد مخدرة وترويجها على نطاق واسع بمنطقة دار السلام، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت نشاط المتهم الذي تبين أن "له معلومات جنائية"، في مجال جلب المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه، متخذًا من منطقة دار السلام وكرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته أكثر من كيلو جرام من مخدر "الإستروكس"، ماكينة تغليف لتجهيز وتعبئة المواد المخدرة، فرد خرطوش، كمية من المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.



وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي في جلب وترويج المواد المخدرة، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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